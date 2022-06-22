Маленьку пацієнтку львівський лікар передав колегам у більш безпечному регіоні

Львівські лікарі рятують поранених у зоні бойових дій, і не лише захисників, а й цивільних, зокрема, дітей. Нещодавно вони врятували трирічну дівчинку, яка потрапила до них без свідомості, з судомними нападами. Медикам вдалося стабілізувати її стан і безпечно транспортувати до лікарні у більш безпечні регіони, повідомив завідувач відділення інтесивної терапії та реанімації Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Роман Собко , який нині рятує людей на сході країни.

«Вертаємось з виїзду на базу. ЗСУ також мають свою медичну службу, яка попри свою основну функцію рятувати та лікувати наших захисників в зоні бойових дій, десь частково, а десь і зовсім, в силу різних обставин перейняла на себе і медичну допомогу цивільному населенню. Сьогодні завдяки цій службі вкотре було врятовано життя дівчинки трьох рочків з загрозливим для життя станом», – повідомив Роман Собко.

Батьки дівчинки, як розповів ZAXID.NET Роман Собко, доставили дитину до військових медиків без свідомості, з судомними нападами. Серед військових медиків не було дитячих лікарів, тож вони почали надавати невідкладну допомогу і покликали на допомогу Романа Собка, який був за 10-15 км, оскільки до війни він працював у дитячій лікарні і не раз рятував дітей у критичних станах.

«У дівчинки був судомний синдром з втратою свідомості, який вимагав штучної вентиляції легень і введення її в медикаментозний сон, щоб зупинити ці судоми. Ми зняли судомні напади, заінтубували дитину і перевели на штучну вентиляцію легень, ввели у медикаментозний сон, а тоді безпечно транспортували в одну із лікарень у більш безпечний регіон і передали у руки дитячих спеціалістів», – каже Роман Собко.

За його словами, це перша дитина, яка потрапила до них без поранення. До цього бригаді львівських медиків, до якої окрім Романа Собка, увійшли кардіохірург Дмитро Бешлей, хірург Андрій Собко і анастезистка Олена Занов'як, доводилося рятувати багатьох поранених дітей з важкими мінно-вибуховими травмами і надавати їм кваліфіковану допомогу.

Скажімо, 10-річній Вероніці, яка отримала важке поранення після обстрілу російськими окупантами підвалу, де вона переховувалася з батьками, першу кваліфіковану допомогу на Донбасі надала саме львівська бригада медиків, а тоді відправила у дитячу лікарню Дніпра. Згодом дівчинка евакуаційним потягом прибула до Львова, де продовжила лікування.

Лікарі кажуть, що дуже важко бачити скалічених дітей, яким доволі часто доводиться надавати кваліфіковану допомогу. Діти різного віку, нерідко дуже малі, отримують важкі мінно-вибухові травми. Львівським медикам недавно доводилося оперувати хлопчика з важкою травмою ноги. У нього була перебита підколінна артерія, він втратив багато крові. Але кардіохірургу Дмитру Бешлею вдалося зшити судину і врятувати хлопчику ногу.

Через важкі травми хірург Андрій Собко мусив видалити маленькій дівчинці нирку і селезінку. Ці органи просто посікло осколками, але лікарю вдалося врятувати дитину.