Хлопець з друзями доставляли провізію у ті місця, куди навіть дорослі не наважувалися поїхати

Лікарі однієї з лікарень Львова понад місяць робили все можливе і неможливе, аби врятувати ногу 17-річному хлопцеві з Сєвєродонецька. Гуманітарний штаб, куди хлопець приїхав поповнити запаси продуктів, обстріляли російські окупанти. Усі, хто там був, отримали поранення. Михайлові уламок снаряду роздробив колінний суглоб, повідомили в лікарні.

Щойно почалася війна, 17-річний Михайло разом із групою неповнолітніх друзів організував невеликий гуманітарний штаб. Вони на вантажівці розвозили продукти харчування людям, які боялися вийти з укриттів. Доставляли провізію військовим у місця, куди не наважувалися поїхати навіть дорослі. Тож Михайла щодня з нетерпінням чекали сотні мешканців Сєвєродонецька.

Хлопець дуже хоче знову ходити, щоб і далі волонрерити

5 квітня Михайло разом із друзями приїхав в гуманітарний штаб, щоб поновити запаси. Цієї миті ворог обстріляв волонтерів. Всі, хто там були, отримав важкі поранення. Михайлові уламок снаряду роздробив колінний суглоб правої ноги. Хлопець пригадує, що лежав на парковці і через страх взагалі не відчував болю, хотів допомогти друзям, але не міг навіть поворухнутися.

Більше місяця лікарі рятували ногу хлопця: операції, зовнішні металеві апарати фіксації – і їм таки це вдалося. Після протезування коліна хлопець ходитиме. Він дуже про це мріє, бо хоче і надалі волонтерити у рідному Сєвєродонецьку.