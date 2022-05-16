23-річна Наталія з Донецька три роки не бачила своїх дітей

Офтальмологи лікарні святого Луки (колишня 8-ма міська лікарня) повернули мешканці Донецька зір і вона вперше за останні три роки побачила своїх дітей. До лікування долучилися благодійники, які придбали для пацієнтки дороговартісні імпланти.

23-річна Наталія почала втрачати зір ще у дитинстві. У Донецьку їй поставили діагноз: вроджена катаракта обох очей. Та під час народження першої донечки жінка почала стрімко втрачати зір, вона бачила лише тіні та розрізняла яскраві кольори. А після народження другої дитини остаточно перестала бачити і останні три роки прожила в темряві. Дітей жінка впізнавала лише по дотиках і запахах.

Наталії потрібна була операція по заміні кришталиків, але у родини не було грошей, тож жінка залишалася незрячою.

У Львові донеччанку ретельно обстежили і безкоштовно прооперували

В останню мирну ніч, 23 лютого, жінка народила ще одну дитину, яку ризикувала ніколи не побачити.

На початку квітня родину з Донецька евакуювали до Львова і Наталія потрапила у лікарню святого Луки, де у відділенні офтальмології жінку ретельно обстежили і прооперували. Дороговартісні імпланти для жінки придбали благодійники.

«Коли лікарі зняли з очей Наталії пов’язки, вона плакала годину. Жінка затуляла очі від яскравого світла і не могла повірити в те, що бачить найрідніших. Діти і чоловік плакали разом з нею», – повідомили в лікарні.

Лікарі і благодійнити допомогли молодій жінці побачити власних дітей

Зараз жінка проходить реабілітацію. Після повного одужання планує піти вчитися і працювати стати соціальним працівником, аби допомагати іншим