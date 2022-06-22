У середу, 22 червня, у львівській лікарні святого Луки (8-ма лікарня) одружились Ігор та Наталя з Донеччини. Пара має троє спільних дітей. Після народження другої дитини жінка втратила зір, а львівські медики повернули їй здатність бачити. Церемонію одруження провів директор лікарні.

Пара жила у громадянському шлюбі. У Наталі з Ігорем є троє доньок віком 3, 4 роки і чотири місяці. Після других пологів жінка повністю втратила зір. До Львова Наталя з Ігорем та їхніми трьома маленькими дітьми потрапили як переселенці. З Донечини пара втікала від війни. Наталя на той час уже зовсім нічого не бачила.

«У мене ще з дитинства був поганий зір. Гірше стало вже після перших пологів. А після останніх я взагалі перестала бачити», – каже Наталя.

Офтальмологи 8-ї лікарні Львова повернули зір Наталі Коваль у травні. Тамтешні фахівці зробили операцію з імплантації штучних кришталиків. І після того, як вона три роки нічого не бачила, світ для неї знову відкрився. Та найголовніше: Наталя змогла побачити своїх донечок і чоловіка.

«Вона мені сказала після операції: ти такий гарний! А я сміюся, ти що мене раніше не бачила? А коли ми їхали в таксі, Наталя по дорозі постійно читала усі вивіски і не могла зупинитись. Я їй кажу: я тобі подарую велику книжку і будеш весь час читати», – розповідає чоловік Наталі Ігор.

фото Романа Каймана

А допоки Наталя завершувала лікування після операції, разом з Ігорем вирішили одружитись. І вирішили зробити це саме в лікарні. Бо під час військового стану узаконити їхні стосунки має право головний лікар закладу. Тим паче Ігор обіцяв своїй коханій одружитися після операції, коли вона буде бачити.

«У нашій лікарні весілля ще не було. І для мене, звичайно, це було приємною несподіванкою. А щодо операції: можливо, для фахівців, які роблять таке щодня, це і не дуже складно. Але для Наталі операція була важливою і, звісно, їй було непросто», – наголосив керівник лікарні св. Луки Василь Трунквальтер.

Тож церемонія відбулась у парку поруч із хірургічним відділенням, де прооперували Наталю Коваль.

Пара з Донеччини не лише одружилась у Львові, але й хочуть залишитись тут жити. Кажуть, їм тут подобається, а люди доброзичливі та дружні. Наразі подружжя винаймає квартиру, пізніше подумають про власне житло.

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