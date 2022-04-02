Наречений вирвався з-під Маріуполя, де точаться найзапекліші бої, щоб одружитися з коханою

У Львові одружилися двоє відомих волонтерів – Галина Мороз та Богдан Масляк, який з початком війни пішов воювати. Пара уклала шлюб у суботу, 2 квітня, у кабінеті міського голови Львова, за спрощеними можливостями воєнного часу. Для нареченої ця подія була несподіванкою, їй влаштували сюрприз, про який вона до останнього не здогадувалася.

Богдан Масляк – засновник волонтерського руху «Допоможи фронту», його обраниця Галина Мороз – співорганізаторка руху. Пара познайомилася 8 років тому під час подій Євромайдану. Весь це час вони були разом, але не поспішали одружуватись. Раніше Богдан Масляк тричі робив пропозицію коханій, але вона все капризувала: «Поки ти не зробиш це правильно, я не погоджуюсь».

Коли почалася війна, Богдан вирішив не просто допомагати армії, а й самому взяти до рук зброю. Але в одному із боїв, розповідає український захисник, він зрозумів, що такої нагоди може більше і не бути. І тоді, ще місяць тому, прийняв рішення будь-що вирватись із зони бойових дій, щоб зробити цей крок. Богдан повернувся з-під Маріуполя всього на кілька днів.

«Про приїзд чоловіка до Львова Галина не знала. Її запросили у Ратушу, щоб обговорити волонтерські питання. На зустрічі була присутня і працівниця РАЦСу, тож після омріяного «так» нареченої шлюб пари зареєстрували. Організувати несподіване для коханої освідчення та одруження чоловіку допомогли побратими, спільні друзі та працівники мерії», – повідомили у прес-службі ЛМР.

фото Романа Балука/ЛМР

Першим молоде подружжя привітав мер міста Андрій Садовий: «Ніколи не вступайте у суперечку з дружиною. Навіть якщо вона десь буде неправа – промовчіть. Бо якщо ви починаєте входити з дружиною в дебати – ви програли з першої хвилини».

Далі Богдан повернеться на фронт, а Галина продовжить волонтерити у Львові.