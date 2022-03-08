Пара військових, які вже одружилися під час війни

У понеділок, 7 березня, Кабінет міністрів України спростив процес одруження для військовослужбовців. В умовах воєнного стану уряд дозволив укладати шлюби з військовослужбовцями без їхньої присутності, відповідна постанова вже опублікована на сайті уряду.

Відтепер реєстрація шлюбу може проводитися без особистої присутності нареченого чи нареченої, або й обох. Але за однієї умови, хтось у парі має бути є військовослужбовцем. Йдеться про ЗСУ, СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Державну прикордонну службу, Управління державної охорони та Національної гвардії.

Також правом одружитися на відстані мають поліцейські, працівники ДБР, Державної кримінально-виконавчої служби, НАБУ, Бюро економічної безпеки та працівники закладу охорони здоров’я.

Шлюб можна буде укласти без особистої присутності одного або обох наречених. Під час церемонії можна використовувати відеозв'язок.

Щоб укласти такий шлюб військовослужбовець чи військовослужбовиця мають лише подати заяву про державну реєстрацію шлюбу своєму командиру (ця заява автоматично вважається фактом надання згоди). А далі керівник засвідчує справжність заяви і передає її до РАЦСу.

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