Польські офтальмологи вже не вперше рятують пацієнтів з України. яких покалічила війна

Колективу спеціалістів Клініки загальної офтальмології Незалежного громадського клінічного шпиталю №1 у Любліні під керівництвом професора Роберта Рейдака вдалося врятувати українці зір, яка отримала серйозні травми очей і практично осліпла після вибуху бомби, повідомляє Kurier Lubelski.

Пані Олена (так звати пацієнтку) і двоє її п’ятирічних синів отримали травми очей після вибуху бомби. У жінки діагностували травматичну катаракту. Її очі посікли уламки скла, а в одному застряг великий осколок.

«Це призвело до значного зниження гостроти зору. Пацієнтка бачила лише тіні, свої пальці бачила лише тоді, коли вони були перед очима. Це була новаторська післятравматична операція з катаракти, виконана на обох очах. Ми вилучили великий осколок скла з одного ока. Ми також імплантували інтраокулярні лінзи», – повідомив професор Роберт Рейдак.

Зір до пацієнтки повернувся відразу після операції. За словами професора, зараз жінка бачить на 70%, а далі буде ще краще. Після одужання зір повністю відновиться.

Олені попри важке поранення таки пощастило. З травмами очей вона і діти подолали 900 км. До Любліна з Луганщини вони добиралися сім днів. Коли вони вже виїхали у напрямку до Польщі, на лікарню, де їй і дітям надавали першу допомогу, впала російська ракета.

Львівські офтальмологи, сказано у повідомленні, не змогли допомогти жінці та її дітям.

«Відколи почалася війна, ми дітей не лікували і не оперували. Я дуже переживала, що буде, коли до нас прийде багато пацієнтів. Я зателефонувала професору Рейдак, який погодився нам допомогти», – повідомила Наталія Прейс із львівської лікарні.

П’ятирічні Тимур і Назар отримали травми сітківки ока. Одного з хлопців вже прооперували, іншого готують до операції.

«Дитина, безперечно, буде бачити, але її стан потребує реконвалесценції та реабілітації», – твердить професор Роберт Рейдак.

Люблінські офтальмологи чекають ще на двох пацієнтів, цього разу з Маріуполя. А недавно прооперували семирічну українку. Польські лікарі також надають онлайн-консультації колегам з українських лікарень.