Президентське подружжя перед відльотом з дітьми до Риму

Президент Польщі Анджей Дуда привіз своїм літаком до Італії п'ятьох українських дітей, які хворіють раком. Разом із президентом Польщі та його дружиною Аґатою до Риму полетіли батьки та рідні дітей. Фото з маленькою дівчинкою президент Польщі опублікував у Facebook ввечері 1 квітня.

Діти, яких президент Дуда завіз до Італії, раніше були евакуйовані до Польщі з різних міст України. У всіх них важкий діагноз – рак.

«З нами до Риму полетіли українські діти, для яких готує онкологічну терапію Дитяча лікарня новонародженого Ісуса. Серед наймолодших дітей є маленька Вікторія, яка народилася за два місяці до російської агресії проти України. На могилі святого Івана Павла II ми сьогодні молилися, щоб її ім'я стало пророчим для її Батьківщини», – написав президент Польщі у Facebook.

Президент Польщі Анджей Дуда та його дружина Аґата зробили селфі з немовлям у літаку під час польоту в Італію (фото Анджея Дуди)

Канцелярія президента Польщі написала, що до Риму літаком разом із президентським подружжям полетіли п’ятеро онкохворих дітей, а також їхні опікуни, брати і сестери. Наступного дня, після прильоту, перша леді Польщі Аґата Дуда відвідала лікарню, де вже почали лікуватися пацієнти з України.