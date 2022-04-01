Ведучими марафону були Маша Єфросініна та Тімур Мірошниченко

Під час міжнародного благодійного марафону на підтримку України Save Ukraine – #Stop War зібрали понад 40 млн грн. Про це повідомила ведуча марафону Марія Єфросініна.

Концерт відбувся у неділю, 27 березня, у Варшаві. Його транслювали на головних площах 30-ти міст світу, а сам концерт наживо або онлайн переглянули понад 80 млн глядачів.

Під час благодійного марафону виступили українські та міжнародні зірки, серед яких Within Temptation, Imagine Dragons, Bastille, Submotion Orchestra, Netta, Nino Katamadze, Тіна Кароль, The Hardkiss, Океан Ельзи, Jamala, Go_A, alyona alyona, NK та інші. Також до глядачів із проханням підтримати Україну зверталися світові політики, волонтери, спортсмени, діячі культури та громадські активісти.

«Нарешті збір міжнародного марафону SaveUkraine – #StopWar підраховано! За дві години трансляції ми зібрали понад 40 мільйонів гривень. Телемарафон подивилося більш ніж 80 млн. глядачів з усіх континентів – від Австралії до Канади», – повідомила Марія Єфросініна у Instagram.

Ці гроші мають спрямувати на вирішення гуманітарних проблем, що виникли внаслідок російського вторгнення в Україну.

Реалізацією міжнародного марафону займалися команди 1+1 media, фестивалю Atlas, Суспільне, польський телеканал TVP за підтримки мобільного оператора «Київстар», Міністерства культури, МЗС, Мінсоцполітики.