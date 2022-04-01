Робота була написана незадовго до початку війни та називається «Відвага»

Картину львівської художниці Олени Папки придбали за 45 тис дол. на аукціоні Forbes у Празі. Усі кошти перерахують на допомогу ЗСУ. Робота була написана незадовго до початку війни та називається «Відвага».

Картину придбав Томас Мертлік, генеральний директор медичного холдингу Batist у Чехії. Загалом на допомогу Україні під час аукціону зібрали 1 млн євро. Про це художниця повідомила на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, нещодавно на аукціоні продали твір Бенксі, кошти передали київській лікарні «Охмадит».