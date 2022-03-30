Художниця Євгенія Гершман написала портрет по фотографії Вольфґанґа Швана

Портрет пораненої внаслідок обстрілу мешканки Чугуєва Олени Курило продали на аукціоні за 100 тисяч доларів. Усі кошти будуть спрямовані на допомогу ЗСУ, повідомляє «Суспільне».

Олену Курило сфотографував Вольфґанґ Шван 24 лютого. По ній американська художниця Євгенія Гершман написала портрет.

Онлайн-торги Heritage Auctions завершилися 29 березня. Про зібрані кошти художниця написала на Facebook. Вона наголосила, що усі кошти підуть на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, що фотографія Олени Курило в перші ж дні російської агресії облетіла світові ЗМІ. Відомо, що жінка 30 років працювала хореографом, а протягом останніх чотирьох – вихователькою у дитячому садочку Чугуєва. Вона отримала численні поранення від посіченого скла. Найгірше, що скло потрапило їй в око.

За словами Євгенії Гершман Олені Курило зробили операцію з відновлення зору саме в день закриття аукціону. Зараз Олена Курило лікується в Польщі, повідомляє Укрінформ.