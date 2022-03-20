Благодійний концерт відкривав 16-річний учень львівського музичного ліцею ім. С. Крушельницької

16-річний учень музичного ліцею ім. Соломії Крушельницької відкривав благодійний концерт на підтримку України. Подія відбувалася у будівлі українського посольства в Берліні. Під час концерту вдалося зібрати 20 тис. євро.

«16-річний Єгор Бахмут виконав твір Mazurka Фредеріка Шопена. У концерті також взяли участь українські зірки світу класичної музики», – повідомили на сторінці Нацгвардії України у Facebook.

Єгор Бахмут навчається у Державному музичному ліцеї ім. Соломії Крушельницької. Його тато – військовий хірург, мати служить у Національній гвардії. Після початку війни хлопець самостійно виїхав до Німеччини, а батьки залишилися захищати Україну.

Фото Нацгвардії України

Окрім того, під час концерту львівський художник Сергій Горобець створив картину, яка буде виставлена на аукціоні. Усі кошти, що вдалося зібрати під час концерту, а також отримають від продажу картини, передадуть гуманітарній організації «Червоний хрест» для забезпечення першочергових потреб українців.

До слова, на концерті були присутні Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФНР Андрій Мельник та очільниця німецького Червоного хреста Герда Хассельвельдт. Благодійний концерт організували Посольство України у ФРН спільно з Mauermuseum – Museum Haus am Checkpoint Charlie.

Загалом під час концерту вдалося зібрати 20 тис. євро.