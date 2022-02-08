Польський уряд ухвалив постанову про безоплатну передачу Збройним Силам України компонентів військового майна із ресурсів польських збройних сил.

В повідомленні урядової прес-служби, опублікованому після засідання польської Ради міністрів, наголошується, що Польща залишається солідарною з Україною перед обличчям загрози з боку Росії.

«Уряд хоче підтримати свого східного сусіда, надавши безкоштовну військову техніку. Це чергове рішення Ради міністрів про передачу техніки Україні», – йдеться у повідомленні, яке цитує Polsat.

Рішення про передачу військового майна було прийнято за результатами проведеного аналізу, враховуючи необхідність забезпечення поточних операцій польських збройних сил та підтримки необхідного рівня запасів польської армії.

«Це означає, що передача техніки східному сусіду не знизить боєготовність польських військових частин», – наголосили в уряді.

Постанова набирає чинності з дня її ухвалення. Водночас у повідомленні відсутня інформація про дату передачі техніки, а також інформація про те, яку саме техніку буде передано. Однак із публічних заяв політиків, зокрема, голови Бюро національної безпеки Павла Солоха чи прем’єр-міністра Матеуша Моравецького можна зробити висновок, що поставки можуть стосуватися боєприпасів до ракет і гармат калібру 23 мм,

а також легкі міномети калібру 60 мм, зазначає польський сайт defence24.pl.

Ще один вид військової техніки, який потенційно може бути переданий Україні, – це артилерійські боєприпаси калібру 122 мм або 152 мм для систем пострадянського походження. Раніше 4 тис. боєприпасів калібру 152 мм Україні вирішила передати Чехія.

Оскільки в повідомленні польського уряду йшлося про «компоненти військового майна», то, окрім зброї та боєприпасів, Україна також може отримати елементи індивідуального спорядження солдатів.

2 лютого уряд Польщі схвалив рішення про надання Україні допомоги зброєю у вигляді протиракетних комплексів та амуніції.

1 лютого прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що Польща передасть Україні кілька десятків тисяч снарядів і артилерійських боєприпасів, зенітно-ракетні комплекси «Гром», легкі міномети, розвідувальні дрони та іншого роду озброєння оборонного характеру.