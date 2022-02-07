Протягом останніх тижнів партнери надали Україні понад 1,5 млрд доларів допомоги і більш як тисячу тонн оборонного озброєння та обладнання. Про це повідомив повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 7 лютого.

«Ми перебуваємо на постійному звʼязку з партнерами і продовжуємо консолідувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Завдяки цій роботі на сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку», – заявив він.

Загальний обсяг допомоги за ці тижні та місяці перетнув позначку 1,5 млрд доларів, зазначив він, а обсяги доставленого оборонного озброєння та військового обладнання становлять понад тисячу тонн.

Зі слів Кулеби, такі обсяги допомоги посилюють позиції України за столом переговорів щодо запобігання нової російської військової агресії.

Військова допомога Україні

Протягом останнього часу США, на тлі зростання загрози нового вторгнення Росії в Україну, чотирма літаками доставили в Київ понад 650 тонн зброї та боєприпасів. Раніше 2000 одиниць протитанкової зброї прибули з Великої Британії. Також Канада нещодавно відправила літак із бронежилетами та засобами ведення спостереження та розвідки.

Крім того, Чехія заявила про готовність надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії. Також зброю планують передати країни Балтії – йдеться про протитанкові ракетні комплекси Javelin і переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Водночас, Польща готова передати Україні боєприпаси, дрони та ПЗРК Grom своєї розробки. Поставки зброї не виключають Нідерланди і Данія.

Зазначимо, що Естонія раніше заявила про намір передати Україні дев’ять гаубиць, вироблених ще у НДР, однак Німеччина так не дала свій дозвіл на поставку. Сама Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО. Водночас, нещодавно Берлін заявив про поставку Україні 5 тис. військових захисних касок.