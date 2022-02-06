В Україну прибув черговий літак із військовою допомогою від США. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Восьма «пташка» прибула до Києва! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами для наших військових становить 86 тонн! ... Далі буде», – написав Резніков ввечері 5 лютого.

За його словами, з 22 січня США передали Україні понад 650 тонн оборонного озброєння. Усього з 2014 року США виділили Україні понад 5,4 мільярда доларів, зокрема на оборонні цілі.

США передали Україні ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), призначені для руйнування фортифікаційних споруд у польових умовах, а також для створення проходів у загородженнях і стінах.

А для українських прикордонників передали 40 повнопривідних вантажівок Mitsubishi, інші транспортні засоби, переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання.

Ця техніка має допомогти прикордонникам дати відповідь на агресію з боку Росії.