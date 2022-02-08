Естонія передала Україні своїх комплекси «Джавелін»

Естонія передала Україні третину протитанкових ракетних комплексів «Джавелін», які є на її озброєнні. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на зустрічі із головою парламенту Естонії Юрі Ратасом.

Естонський парламентар у свою чергу сказав, що будь-які спроби подальшої ескалації з боку РФ щодо України мають бути одразу припинені.

«Війна на Донбасі триває вже 8 років, це має бути припинено негайно», – сказав Ратас.

Він також пообіцяв, що Естонія ніколи не залишить Україну наодинці зі своїми проблемами.

«Ми багато зробили для того, щоб стати надійним союзником та партнером для країн Європейського Союзу, щоб побудувати нашу співпрацю та стати невід'ємною частиною європейської архітектури безпеки. Сьогодні ми обіцяємо Україні: ми не залишимо вас одних», – наголосив Ратас.

Нагадаємо, що раніше Державний департамент США дозволив країнам Балтії відправити в Україну зброю американського виробництва.