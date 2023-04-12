Окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням занять дітьми

Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовують в них свої військові об’єкти, прикриваючись «живим щитом» – школярами та викладацьким складом. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, в окупований Скадовськ на Херсонщині впродовж останніх днів, прибули підрозділи російських окупаційних військ з-поміж мобілізованих. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів.

У відомстві зазначають, що при цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням занять дітьми.

Також за даними Генштабу, у місті назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російська окупаційна так звана «влада» значно обмежила постачання усіх видів ліків в аптеки.