Російські загарбники збираються вивозити до Криму жителів двох окупованих міст півдня України: Мелітополя Запорізької області та Скадовська Херсонської, повідомив Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні 8 квітня.

Як йдеться в повідомленні, у Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. У процесі його проведення окупанти перевіряють наявність російського паспорта, прописку та рівень освіти.

«Відзначається періодичний виїзд автобусів з бажаючими евакуюватися. Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення», – повідомили в Генштабі.

Напередодні Центр національного спротиву повідомляв про те, що окупанти на півдні створили «мобільні групи», які їздять по домівках населення й агітують людей брати російські паспорти. Там зазначили, що часто така агітація супроводжується тиском і погрозами.