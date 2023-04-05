ГУР закликало жителів Криму надати інформацію про розташування російських військ
Головне управління розвідки Міноборони України звернулося до мешканців тимчасово окупованого Криму із закликом повідомити про місця дислокації російських окупаційних військ. Відповідне звернення було опубліковане прес-службою ГУР у середу, 5 квітня.
«Жителі Криму, дякуємо вам за якісну співпрацю та приближення поразки окупантів! Рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства та Сил оборони України в питанні повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель, а також ваша підтримка, наближають нашу Перемогу!», – йдеться у повідомленні.
У відомстві просять і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів. Зокрема, українських розвідників цікавлять:
- пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
- складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;
- точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
- місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);
- штабів та пунктів управління окупаційними військами;
- місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).
ГУР також опублікувало контакти для передачі інформації:
- Телефон: +380969455341 (Signal; WhatsApp),
- Telegram: чат: https://t.me/krymbavovna_chat
- бот: @krymbavovna_bot;
- E-mail: krymbavovna@proton.me
«Разом виженемо окупантів з рідної землі! Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.