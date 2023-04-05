В ГУР просять допомоги в деокупації півострова

Головне управління розвідки Міноборони України звернулося до мешканців тимчасово окупованого Криму із закликом повідомити про місця дислокації російських окупаційних військ. Відповідне звернення було опубліковане прес-службою ГУР у середу, 5 квітня.

«Жителі Криму, дякуємо вам за якісну співпрацю та приближення поразки окупантів! Рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства та Сил оборони України в питанні повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель, а також ваша підтримка, наближають нашу Перемогу!», – йдеться у повідомленні.

У відомстві просять і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів. Зокрема, українських розвідників цікавлять:

пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;

складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;

точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;

місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);

штабів та пунктів управління окупаційними військами;

місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

ГУР також опублікувало контакти для передачі інформації:

Телефон: +380969455341 (Signal; WhatsApp),

Telegram: чат: https://t.me/krymbavovna_chat

бот: @krymbavovna_bot;

E-mail: krymbavovna@proton.me

«Разом виженемо окупантів з рідної землі! Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.