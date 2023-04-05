Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україна зможе за п'ять-сім місяців звільнити окупований Крим, при цьому він не виключив сценарій з дипломатичною деокупацією півострова. Про це Подоляк заявив в інтерв'ю «Радіо Свобода».

На питання чи буде війна за Крим, Михайло Подоляк відповів, що це війна не за якусь певну територію, а війна за право на існування цивілізованого світу. На думку радника керівника ОП, Росія не втримає ні Крим, ні Донецьк, ні Луганськ. А питання деокупації Криму, на думку Подоляка, займе орієнтовно до півроку.

«Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу, немає в Росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму», – заявив Подоляк.

Також Михайло Подоляк не виключив можливість переговорів стосовно Криму, але наголосив, що вони будуть можливі лише після того як Росія виведе свої війська з території України, з усіх окупованих територій

«Чи може бути в той момент, коли ви починаєте відвід військ з території України розмови про дипломатичний спосіб виходу з Криму? Так, якщо ви сьогодні починаєте виводити війська, то безумовно ми можемо почекати поки там день-два-три, поки ці війська будуть виходити разом з людьми. В Крим вони натягнули багато людей з Російської Федерації, які незаконно отримали наше майно. У 2014-му році багато громадян України були змушені покинути півострів Крим. Безумовно ми можемо почекати пару днів, поки вони зберуть там частину якусь своїх речей і виїдуть через Керченський міст, який буде демонтовано»», – наголосив радник керівника Офісу президента.

Після виведення російської армії з України можна буде говорити про взаємні безпекові гарантії. Михайло Подоляк переконаний, що на кордоні має бути 100 кілометрів демілітаризованої зони. Росія не буде мати права тримати біля кордону з Україною ні зброю, ні арсенали, ні живу силу.

За його словами, як тільки Україна контролюватиме півострів, то спершу треба буде розібратися зі зрадниками та розслідувати справи репресованих українців. Подоляк прогнозує, що 2023 рік буде важким для Криму, оскільки російська пропаганда добре працювала в Криму. І вичищати «русский мир» буде важко.

До слова, російська окупаційна влада активно готує Крим до українського контрнаступу. Оборону півострова швидко посилили напередодні очікуваного весняного наступу України. Всього за кілька тижнів Росія побудувала милі укріплень поблизу села Вітине на західному узбережжі Криму, хоча аналітики кажуть, що десантний напад малоймовірний. Супутникові знімки показують, що багато оборонних споруд Росії були побудовані вздовж водойм, створюючи додаткову перешкоду для потенційного наземного наступу України.