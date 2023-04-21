Росія планує зберегти контрольно-пропускні пункти між своєю та тимчасово окупованими територіями України

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що доручення президента РФ Владіміра Путіна російській владі щодо врегулювання роботи пункту пропуску «Гуково» на українсько-російському кордоні має кілька причин, серед яких питання безпеки. Про це йдеться у новому звіті аналітиків.

Як стало відомо аналітикам, Росія має намір зберегти митні пункти пропуску з окупованими східними регіонами України з міркувань безпеки. Хоча, як звертає увагу ISW, Путін буцімто переймається тим, що в цьому районі погані дороги і вантажівки з «підкріпленням» для цивільних годинами чекають перед переїздом, або об’їжджають КПП.

Експерти нагадали, що російські мілітарні блогери часто скаржаться на те, що російські блокпости на митниці значно сповільнюють постачання російських боєприпасів на передову в Донецьку область.

Неспроможність Кремля реалізувати значущу інтеграційну політику та захистити окуповану Україну, ймовірно, підриває здатність Росії забезпечити війська на лінії фронту. Путін, ймовірно, намагається виправити затримки шляхом розширення штату, щоб прискорити перевірки на пунктах пропуску, та не думає про можливість усунення цих перешкод.

«Раніше Росія посилила заходи безпеки та інспекції навколо Керченського мосту, Кремль, ймовірно, продовжує використовувати ці контрольно-пропускні пункти з аналогічних міркувань безпеки. Кремль також може використовувати ці блокпости, щоб запобігти масовому переміщенню чоловіків з окупованої України, які рятуються від примусової мобілізації, щоб зупинити втечу мобілізаційного ресурсу до Росії та підтримувати російські фільтраційні заходи», – аналізують в ISW.

Аналітики також зазначають, що існування цих контрольно-пропускних пунктів ще більше підкреслює, що російські чиновники не вважають жителів окупованої України громадянами Росії та керують як окупаційна влада, якою вони є, попри постійні заяви про те, що незаконно анексовані території є частиною Росії.