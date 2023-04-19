Колаборанти підписують зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району

У тимчасово окупованій Кабичівці Луганської області так звана «влада» розпорядилась розгорнути на території сільського будинку культури військового шпиталю для окупантів на 40 ліжкомісць. Туди мають завезти російських лікарів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Також росіяни продовжують використовувати цивільне населення окупованих територій у власних цілях, прикриваючись «живим щитом». Зокрема, у Скадовську російські окупанти почали змушувати всіх колаборантів підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Скадовську російських військових розміщують у школах, де вчаться діти. Також за даними Генштабу, у місті назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російська окупаційна так звана «влада» значно обмежила постачання усіх видів ліків в аптеки.