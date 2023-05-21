Знищена російська військова техніка

Командувач силами оборони на Таврійському напрямку генерал Олександр Тарнавський повідомив, що минулої доби, 21 травня, втрати ворога вбитими й пораненими склали майже три роти, також було знищено велику кількість техніки росіян. Про це він написав у Telegram.

«Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1006 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти», – йдеться у дописі.

Зазначається, що знищено та пошкоджено 22 одиниці озброєння та військової техніки противника.

«Зокрема, 2 танки, 4 БМП, ББМ, БТР, МТЛБ, станція РЕБ «Стриж-3», 2 БпЛА «Орлан-10», БпЛА «Zala». Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога», – наголосив генерал.

Як інформував ZAXID.NET, за даними Міноборони України, число втрат росіян поблизу Бахмута перевищило 70 тис. вбитими та пораненими.