Служба безпеки затримала в Харкові та в Херсоні двох колаборантів. Про це спецпризначенці повідомили у вівторок, 10 вересня.

Одним з затриманих виявився колишній посадовець Куп’янської міськради, який добровільно вступив до місцевої окупаційної адміністрації РФ. Росіяни призначили його головним спеціалістом відділу будівництва. На цій посаді він реконструював зруйновані будівлі, щоб згодом передати їх у користування російським військам.

«Насамперед на таких об’єктах ворог «розквартировував» особовий склад окупаційних угруповань росії та облаштовував їхні склади з боєприпасами», – додають у повідомленні.

Після деокупації громади зрадник переховувався у Харкові, затримали його в орендованій квартирі.

Також СБУ затримала мешканку Херсона, яка після захоплення обласного центру влаштувалася до так званого виборчкому росіян. Жінка вимагала від людей поставити підпис у бюлетенях щодо приєднання регіону до складу Росії.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання зрадників, що допомогали росіянам

У Харкові викрили зрадника, який працював на російського шпигуна – громадянина Росії. Банкір розвідував локації українських захисників, які обороняють Харків. Крім того, чоловік збирав для російської розвідки інформацію про місця та наслідки повітряних ударів по місту.

Також контррозвідка затримала на Донеччині ще одного інформатора Федеральної служби безпеки Росії. Чоловік передавав росіянам місце розташування українських військ, які обороняють Торецьк.