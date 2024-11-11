У Харківській області розширили зону примусової евакуації для усього дорослого населення, оголосивши її у ще 10 населених пунктах. Про це 11 листопада повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Влада Харківщини оголосила примусову евакуацію всього дорослого населення з 10 населених пунктів Борівської громади, серед яких є селище Борова.

За даними очільника військової адміністрації, з 10 вересня по 11 листопада на Харківщині евакуювали:

більше ніж 5 300 жителів населених пунктів на Куп’янському напрямку, з них 251 дитину

1 181 місцевого жителя селищ та сіл із Борівського напрямку, з них 137 дітей.

«Харківська ОВА забезпечила в місцях тимчасового розселення 2 000 ліжок для евакуйованих людей. За потреби оперативно збільшимо їх кількість. Наразі розмістили в гуртожитках 1 014 переселенців», – додав Синєгубов.

Евакуація населення у Харківській області

Нагадаємо, 14 жовтня в Куп’янському районі вирішили посилити евакуацію, адже росіяни продовжували атакувати цивільних та критичну інфраструктуру Харківщини.

У вересні Рада оборони Харківської області ухвалила рішення щодо примусової евакуації 269 дітей із 29 населених пунктів Куп’янського району.