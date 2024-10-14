У громаді більшість мешканців - люди похилого віку

В Куп’янському районі вирішили посилити евакуацію, адже росіяни продовжують атакувати цивільних та критичну інфраструктуру Харківщини. Про це 14 жовтня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Харківській області зафіксували посилення російських обстрілів з різного виду зброї, тому влада області вирішила посилити евакуацію мешканців. Мова йде про Куп’янську громаду, де наразі проживає понад 4 тис. жителів, серед яких більшість люди похилого віку.

«Тому важливо, щоб кожен усвідомлював необхідність виїзду до більш безпечних місць. Спільними зусиллями маємо допомогти нашим людям», – зазначив Синєгубов.

Для усіх евакуйованих Харківська ОВА забезпечила:

місця для тимчасового проживання;

гаряче харчування;

продовольчі й гігієнічні набори;

теплий одяг;

супровід.

За словами Синєгубова, минулої доби, 13 жовтня, на Куп’янському напрямку росіяни 16 разів намагалися просунутися до українських позицій неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової. Сили оборони відбили 5 атак.

Нагадаємо, 12 вересня влада Харківської області ухвалила рішення щодо примусової евакуації 269 дітей із 29 населених пунктів Куп’янського району.

У Сумській області 9 жовтня оголосили примусову евакуацію дітей з їхніми родинами зі 101 населеного пункту.