Згорілий внаслідок скидання КАБів будинок в Куп'янську, 11 жовтня

Російська армія керованими авіаційними бомбами атакувала місто Куп’янськ Харківської області 11 жовтня. Унаслідок атаки двоє людей загинули, ще 12 поранені. Про це вранці 12 жовтня повідомила поліція Харківської області.

«Військові РФ скинули на місто 13 КАБів, з них два – ОДАБ-1500. Загинули чоловік та жінка. Дістали поранення 12 людей», – йдеться у повідомленні. Зазначається, що серед поранених – шестеро чоловіків та шестеро жінок.

ОДАБ-1500 – це термобаричний снаряд часів Радянського союзу вагою 1500 кг. За 10 метрів до цілі він випускає рідину у вигляді аерозолю і запалює її. Це називають об’ємним вибухом.

В поліції області повідомили, що впродовж минулої доби російські військові застосовували проти цивільного населення Харківщини БпЛА, РСЗВ, міномети, КАБи й FPV-дрони. Під ударами окупантів перебували Богодухівський, Куп’янський і Харківський райони. Унаслідок атаки є вбиті та поранені.