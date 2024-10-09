Артобстріл завдав пошкоджень геріатричному центру у Степанівці

У ніч на вівторок, 9 жовтня, російські окупанти атакували будівлю геріатричного центру, розташованого на Херсонщині. Внаслідок артилерійської атаки є руйнування, постраждали медики, повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

Окупанти здійснили артобстріл приблизно о 02:00 9 жовтня. Під удар потрапило деокуповане село Степанівка, де розташований геріатричний центр.

«Поранення дістали двоє медичних працівників. Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ», – повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, 19 вересня росіяни вдарили по геріатричному пансіонату в Сумах, через що понад десяток людей зазнали поранень, а одна загинула. На момент атаки у центрі проживала 221 людина. Снаряд окупантів влучив у п’ятиповерхову будівлю геріатричного центру та зруйнував технічний і п’ятий поверхи. Рятувальникам вдалося евакуювати 147 людей, які перебували на території пансіонату, їх транспортували до лікарень та інших закладів.