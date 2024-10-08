Росіяни вдруге за день атакували Харків

Вдень вівторка, 8 жовтня, російські окупанти атакували Харків керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинуло двоє людей. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

О 16:53 Повітряні сили попередили про те, що на місто насуваються російські керовані авіабомби. Вже о 17:15 стало відомо, що росіяни здійснили повторні пуски.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по відкритих територіях міста, застосувавши для цього близько чотирьох керованих авіабомб. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка, які у цей час перебували на вулиці. Також щонайменше троє людей отримали травми. На місці події працюють екстрені служби.

Згодом Ігор Терехов додав, що через обстріл також зазнали пошкоджень 15 багатоквартирних будинків у Салтівському районі. Вранці 9 жовтня на місці події працюватимуть співробітники ЦНАПу. Людям, чиє житло пошкодили обстріли, нададуть допомогу в оформленні документів на Є-Відновлення.

Доповнено. Кількість травмованих зросла до п’яти людей, повідомив Ігор Терехов.

У Офісі генерального прокурора уточнили, що внаслідок атаки загинули 69-річна жінка та 70-річний чоловік. Росіяни завдали удару по місту боєприпасами ФАБ-250 з УМПК з населеного пункту Томарівка Бєлгородської області Росії. Для обстрілу вони використали використовувались два літаки Су-34.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначимо, що це вже друга масована атака на місто протягом дня. Вранці росіяни вдарили по цивільному підприємству. Тоді постраждала 21 людина, 17 з них – госпіталізували.