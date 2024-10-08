Росіяни атакували східну частину міста керованими авіабомбами

У вівторок, 8 жовтня, російські окупанти атакували Харків керованими авіабомбами, влучивши на сході міста. Внаслідок обстрілу є постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни завдали удару по Індустріальному районі Харкова приблизно о 10:30. За попередніми даними, під обстріл потрапило цивільне виробництво.

Спочатку влада міста повідомила про п’ятьох постраждалих. Втім, згодом кількість людей, які отримали поранення, зросла до понад десятка.

«Кількість постраждалих на цю хвилину – 11. Серед них – дитина 16 років. Троє – у тяжкому стані», – повідомив Олег Синєгубов.

Станом на 11:54 кількість постраждалих зросла до 16, а згодом – до 21. 17 із них госпіталізували.

На місці триває масштабна пожежа, повідомив голова міста Ігор Терехов. Наслідки атаки та тип озброєння, яким росіяни завдали удару, уточнюється.