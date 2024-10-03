Росіяни влучили у пʼятиповерховий будинок між третім та четвертим поверхами

Росіяни пізно ввечері 2 жовтня атакували керованими авіабомбами Харків, влучивши у багатоповерхівку. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи у місті пролунали о 22:58. Як з’ясували згодом, російська армія скинула керовані авіаційні бомби по Шевченківському та Київському районах. Одна з бомб влучила у житловий будинок, а ще одна впала у лісосмузі.

За словами Синєгубова, росіяни влучили у пʼятиповерховий будинок між третім та четвертим поверхами. На місці спалахнула пожежа. Станом на 00:49 кількість постраждалих сягнула 10 мешканців, серед яких 3-річна дівчинка.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що обстріл здійснили з Бєлгородської області із застосуванням двох літаків Су-34.

«2 жовтня близько 23:00 ворог з населеного пункту Строїтель Бєлгородської області РФ із застосуванням двох літаків Су-34 здійснив пуски пʼятьох керованих авіаційних бомб по Харкову та передмістю. За попередніми, це були УМПБ Д-30СН. За даними контролю систем ППО, їх швидкість складала 600 км/год», – додають у дописі.

На російську атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, щоб припинити такі атаки, Україна має отримати необхідну і, головне, достатню допомогу від світу.

«Кожен лідер точно знає, що треба робити. Важливо бути рішучими», – заявив президент.

Крім цього, на ранок 3 жовтня росіяни атакували передмістя Харкова. Ворог пошкодив лінії високовольтних передач, через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах міста.

Нагадаємо, 28 вересня росіяни FPV-дроном атакували цивільний автомобіль у селищі Козача Лопань Харківської області. Внаслідок атаки загинув водій авто, ще троє жінок отримали поранення. Загиблим виявився суддею Верховного суду Леонід Лобойко.