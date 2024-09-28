Росіяни FPV-дроном атакували цивільне авто на Харківщині

У суботу, 28 вересня, росіяни FPV-дроном атакували цивільний автомобіль у селищі Козача Лопань Харківської області. Внаслідок атаки загинув водій авто, ще троє жінок отримали поранення. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними прокуратури, росіяни атакували автомобіль Mitsubishi Lancer, за кермом якого перебував 61-річний суддя Верховного суду. Чоловік розвозив гуманітарну допомогу місцевим жителям. Внаслідок російської атаки суддя загинув на місці події. Ще троє жінок, які також перебували в авто, отримали поранення. Пасажирок госпіталізували до лікарні. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко уточнив, що одна з жінок отримала важкі поранення, ще двоє – перебувають у стані середньої тяжкості.

У пресслужбі Верховного суду повідомили, що внаслідок атаки загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко.

«Колектив Верховного Суду висловлює щирі співчуття рідним і близьким Леоніда Миколайовича, поділяючи їхні скорботу та біль від цієї непоправної втрати. У серцях усіх, хто знав Леоніда Лобойка, назавжди залишиться памʼять про нього як про добру, мудру і чуйну людину», – йдеться у повідомленні.

Загиблий суддя Леонід Лобойко

Місцева прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вдень вівторка, 24 вересня, росіяни вісьмома керованими авіабомбами атакували кілька житлових районів у Харкові. Зокрема, окупанти влучили у багатоповерхівку та хлібопекарське підприємство. Внаслідок атаки загинули четверо людей, ще понад 30 – отримали поранення.