Вдень вівторка, 24 вересня, росіяни керованими авіабомбами атакували кілька житлових районів у Харкові. Відомо про пряме влучання в багатоповерхівки. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

О 15:20 Повітряні сили повідомили про те, що росіяни запустили керовані авіаційні бомби у напрямку Харкова. Вже за 5 хвилин, о 15:25, стало відомо, що російські військові здійснили повторні пуски. Загалом у місті пролунало щонайменше шість вибухів. Окупанти атакували чотири адміністративні райони міста. У Київському та Салтівському районах зафіксували влучання у дві житлові багатоповерхівки.

Станом на 16:17 відомо про трьох загиблих внаслідок атаки людей, ще щонайменше 15 – отримали поранення.

На місці події триває розбір завалів. Працюють всі відповідні служби та волонтери.

Міський голова Харкова повідомив, що один із будинків, раніше вже потрапляв під російський обстріл.

«Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом», – написав Ігор Терехов.

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