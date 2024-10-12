На Харківщині внаслідок вибуху боєприпасу постраждали двоє чоловіків
В обох – осколкові поранення
Двоє мешканців міста Дергачі Харківської області постраждали внаслідок підриву вибухонебезпечного предмета. Інцидент трапився в суботу, 12 жовтня, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
У ДСНС розповіли, що чоловіки намагались розібрати боєприпас на подвір’ї приватного будинку. Утім снаряд вибухнув, через що жителі отримали осколкові поранення. Медики госпіталізували постраждалих до обласної лікарні.
Рятувальники просять громадян повідомляти у разі виявлення підозрілих предметів в ДСНС або Нацполіцію за телефонами «101», «102» або «112».
Також забороняється:
- самостійно вилучати знахідку з землі;
- брати вибухонебезпечні предмети в руки;
- наносити по ньому удари;
- робити спроби розібрати ВНП;
- переносити або переміщати з місця на місце.
Як повідомляв ZAXID.NET, 8 жовтня у селі Чуква на Львівщині в приватному будинку вибухнула граната. На місці вибуху знайшли тіла 40-річного і 38-річного чоловіків. За даними поліції, чоловіки кілька днів поспіль розпивали спиртне. У результаті 38-річний мешканець помер, після чого 40-річний власник будинку підірвався на гранаті.