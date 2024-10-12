Чоловіки намагались самостійно розібрати боєприпас

Двоє мешканців міста Дергачі Харківської області постраждали внаслідок підриву вибухонебезпечного предмета. Інцидент трапився в суботу, 12 жовтня, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.



У ДСНС розповіли, що чоловіки намагались розібрати боєприпас на подвір’ї приватного будинку. Утім снаряд вибухнув, через що жителі отримали осколкові поранення. Медики госпіталізували постраждалих до обласної лікарні.

Рятувальники просять громадян повідомляти у разі виявлення підозрілих предметів в ДСНС або Нацполіцію за телефонами «101», «102» або «112».

Також забороняється:

самостійно вилучати знахідку з землі;

брати вибухонебезпечні предмети в руки;

наносити по ньому удари;

робити спроби розібрати ВНП;

переносити або переміщати з місця на місце.

Як повідомляв ZAXID.NET, 8 жовтня у селі Чуква на Львівщині в приватному будинку вибухнула граната. На місці вибуху знайшли тіла 40-річного і 38-річного чоловіків. За даними поліції, чоловіки кілька днів поспіль розпивали спиртне. У результаті 38-річний мешканець помер, після чого 40-річний власник будинку підірвався на гранаті.