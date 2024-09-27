Поліція встановлює причину вибуху гранати у Кам'янець-Подільському районі

У четвер, 26 вересня, в одному із сіл Дунаєвецької громади від вибуху гранати загинули 28-річна жінка та 38-річний чоловік. Попередньо боєприпас здетонував, коли пара зʼясовувала стосунки. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

«До поліції зателефонував місцевий житель і повідомив, що в сусідньому будинку стався вибух. Правоохоронці невідкладно виїхали на місце події та виявили в літній кухні тіла 28-річної мешканки будинку та 38-річного жителя Дунаєвець. Попередньо відомо, що у чоловіка в руках вибухнула граната», – зазначають правоохоронці.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції області Інна Глега, пара разом не проживала, проте перебувала у романтичних стосунках. Ймовірно, боєприпас здетонував, коли потерпілі конфліктували.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактами умисного вбивства та незаконного поводження з боєприпасами. Обставини події наразі встановлюють.