На місці події вибухотехніки виявили уламки гранати типу «РГО»

Ввечері 8 вересня у селі Синів Рівненського району через вибух гранати загинув 69-річний чоловік. За інформацією поліції, боєприпас із невідомих причин здетонував у будинку потерпілого.

«Слідчо-оперативна група встановила, що вибух стався близько 21:00 в одній з кімнат будинку, де перебував 69-річний господар. Від отриманих травм він загинув. Відомо, що чоловік проживав сам», – зазначають правоохоронці.

Із місця події вилучили уламки, характерні для гранати типу «РГО».

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом умисного вбивства та незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Обставини події наразі встановлюють. Зокрема і те, де саме чоловік узяв боєприпас і внаслідок чого той здетонував.