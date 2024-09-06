Пʼятеро чоловіків призовного віку намагалися втекти мінним полем до Білорусі

Пʼятеро чоловіків призовного віку намагалися незаконно перетнути кордон із Білоруссю. Неподалік мінного поля порушників затримали співробітники Державної прикордонної служби. Про це повідомили 6 вересня на сторінці відомства у Facebook.

«Днями на Рівненщині ми виявили групу чоловіків призовного віку, які рухались у бік білоруського кордону й перебували неподалік мінного поля. Порушників затримали. Так, прикордонники не лише запобігли вчиненню злочину, але й зберегли життя та здоровʼя військовозобовʼязаних», – розповів ZAXID.NET речник 9 Житомирського прикордонного загону імені Січових Стрільців Юрій Шахрайчук.

За інформацією Юрія Шахрайчука, наймолодшому з порушників – 25 років, а найстаршому – 35 років.

Дані пʼятьох чоловіків уже передали до терцентру комплектування та соціальної підтримки. На них склали протоколи ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину державного кордону України). Остаточне покарання призначить суд.