Полонені росіяни на Курщині у серпні 2024 року

Під час повномасштабного вторгнення Росії до України СБУ провела низку спецоперацій, зокрема і масоване захоплення в полон російських окупантів. Так, бійці Служби безпеки України встановили рекорд за кількістю одномоментно захоплених у полоні росіян, повідомили у пресслужбі СБУ hromadske у вівторок, 25 березня, з нагоди річниці створення СБУ.

За даними співрозмовника видання, рекорд із захоплення встановили бійці СБУ в Курській області Росії, де триває українська спецоперація. Тоді українській спецслужби взяли у полон одразу 100 російських солдатів.

Коли саме СБУ захопила росіян у полон, не уточнюється. Втім, у серпні 2024 року СБУ вже повідомляла про взяття у полон понад сотні російських військовополонених 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу «Ахмат». За їхнє захоплення відповідали бійці ЦСО «А» СБУ.

️️️Рота российских солдат сдалась в плен в Курской области!



Вчера, 14 августа, более ста оставленных командирами россиян, приняли правильное решение и сдались в плен. Их можно понять, тяжело вести боевые действия, когда тобою командуют самодуры и казнокрады️ pic.twitter.com/wi9SkjLdqA — Проект «Хочу жить» (@hochuzhit_com) August 15, 2024

У пресслужбі СБУ нагадали, що за час повномасштабної війни Росії проти України спецслужби здійснили низку успішних операцій:

двічі підірвала Кримський міст – у жовтні 2022 року та липні 2023 року

уразила 11 військових кораблів російського Чорноморського флоту за допомогою безпілотних катерів та дронів

здійснила низку успішних уражень російських військових об’єктів углибині Росії – зокрема, йдеться про аеродроми, складах озброєння та заводах зброї.

Зазначимо, 25 березня – офіційна дата створення СБУ. Служба працює вже 33 роки.

Нагадаємо, 14 березня СБУ дронами влучила у російський склад ракет до С-300/С-400. Безпілотники також уразили газокомпресорні станції у Тамбовській та Саратовській області. Вже 20 березня дрони Служби безпеки та ССО здійснили наймасованішу атаку дронами по Росії та уразили аеродром «Енгельс» у Саратовській області. З авіабази в Енгельсі росіяни запускають ракети по території України. На аеродромі базуються стратегічні бомбардувальники, а також зберігається боєзапас.