46-річний Сергій Пауков, який мешкав у Познані

Поліція Познані затримала 46-річного українця Сергія Паукова, який працював кур'єром. Він їздив велосипедом, чіплявся до перехожих, зокрема до молодих дівчат, та бив їх кулаками й телескопічною палицею. Сергія Паукова 27 березня затримали небайдужі громадяни під час одного з подібних інцидентів та передали поліції. Під час обшуків у квартирі затриманого правоохоронці знайшли наркотики. Пресслужба поліції Познані у понеділок, 31 березня, повідомила, що українця депортували додому.

Зазначимо, що Сергія Паукова затримали на вулиці Святого Мартина в центрі Познані, коли він напав з телескопічним кийком на чоловіка, який гуляв з 10-річним сином. Це сталось через зауваження не їздити велосипедом по тротуару. Пауков обзивав пішохода й бив його по голові.

«Поліцейські, які прибули на місце події, затримали 46-річного українця. Під час обшуку в чоловіка знайшли ніж з лезом довжиною 15 см, а у квартирі, яку він винаймав, – наркотики. Затриманому повідомили про підозри у завданні тілесних ушкоджень та зберіганні наркотиків», – розповіли у поліції.

Перехожі зафіксували, як Сергій Пауков б’є пішохода

Правоохоронці встановили, що затриманий причетний до інших інцидентів побиття поляків. Зокрема, за кілька годин до нападу на пішохода 27 березня, він побив безхатька. Це зафіксували міські камери спостереження. Крім цього, 25 березня, Сергій Пауков чіплявся до двох дівчат і показував їм вульгарні жести. Коли він отримав зауваження від перехожого, то вдарив його в обличчя. Свідкам вдалось сфотографувати нападника й передати інформацію поліцейським. Зазначимо, що на всіх опублікованих відео та фото Сергій Пауков має терморюкзак, який використовують працівники служб доставок.

Кур’єр погрожує перехожому телескопічною палицею

Через порушення громадського порядку Польща вирішила депортувати 46-річного українця. Крім цього, йому на вісім років заборонили в'їзд до країн Шенгенської зони.

Нагадаємо, що Польща проводить організовані депортації іноземців, які порушують закон. Речник прикордонної служби Анджей Юзвяк розповів, що у 2025 році відбувається наймасштабніша депортація з 1989 року. Загалом за 2024 рік з країни видворили приблизно 8 тисяч порушників.