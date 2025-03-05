Депортація грузинів з Польщі у середу, 5 березня 2025 року

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск опублікував відео з першою організованою депортацією іноземців, які порушили польські закони. Йдеться про 17 грузинів, які залишили Польщу у середу, 5 березня. Невдовзі Польща видворить ще 398 іноземців.

«Депортація почалася. Ми справді розбиваємо грузинські банди. Не словами, а діями», – написав Дональд Туск.

На відео, яке опублікував Туск, видно, як прикордонники привозять чоловіків з сумками й в наручниках на аеропорт Балиці, що біля Кракова. Згодом чоловіки сідають на літак. Відео з депортацією також опублікували польські прикордонники.

Речник прикордонної служби Анджей Юзвяк розповів, що депортовані 17 громадян Грузії – це чоловіки, віком від 24 до 58 років, передає RMF FM. Вони перебували у центрах для утримування іноземців по всій території Польщі, зокрема їх привезли з Кентшина, Білої Підляськи, Перемишля тощо. За словами Юзвяка, депортовані мають кримінальне минуле: вони скоїли крадіжки, прострочили термін перебування у Польщі, нелегально перетнули державний кордон або ж намагалися уникнути депортації.

«Наступні операції такого типу відбудуться протягом найближчих тижнів. Будуть депортовані іноземці з різних країн. Іноземців підозрюють у скоєнні 5% злочинів від загальної кількості, яку фіксують у Польщі», – зазначив Анджей Юзвяк.

Юзвяк розповів, що Польща не проводила таких масштабних депортацій з 1989 року. Він зазначив, що в середині лютого поліція та прикордонники затримали в Польщі 1500 порушників закону, з яких 398 є іноземцями. Невдовзі їх депортують з країни.

Зазначимо, що з початку 2025 року Польща депортувала 1400 іноземців. Торік з країни видворили приблизно 8 тисяч порушників закону.

На запит RMF FM польська поліція розповіла, що за 2024 рік затримали 16 437 іноземців – на 857 менше, ніж у 2023 році. Найбільше правоохоронці затримували українців (9753 разів). Найчастіше поліція зупиняла їх за п'яне водіння (2943 рази), крадіжки (930 разів) і шахрайство (461 раз).

На другому місці за кількістю скоєних злочинів – грузини (1780). За інформацією правоохоронців, найчастіше вони вчиняли крадіжки (472 рази), їздили п'яними (334) та зберігали наркотики. На третьому місці – білоруси (1122). Найчастіше їх затримували за водіння в нетверезому стані (178), крадіжки (130) і хабарництво (59).

Речник Міністерства внутрішніх справ Яцек Добжинський наголосив, що Польща радо приймає іноземців, але не терпітиме будь-яких злочинів. «Ми не допускаємо і не терпітимемо вчинення будь-яких злочинів. Злочинці небажані, їх депортують. Чи то дрібні крадіжки, чи торгівля наркотиками, чи причетність до організованої злочинності», – сказав Добжинський.

Додамо, що Польща проводить депортацію за Дублінським регламентом, який затверджений у Євросоюзі.