Світлана Онищук працює головою Івано-Франківської ОДА з липня 2021 року

Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук опублікувала декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 30 березня.

Світлана Онищук задекларувала понад 1,1 млн грн заробітної плати в Івано-Франківській ОВА та 53 тис. грн зарплати за сумісництвом в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, де вона є професором кафедри публічного управління та адміністрування. На банківських рахунках голова ОВА грошей не тримає, готівкою у неї – 375 тис. грн. У власності Світлани Онищук залишається гараж в Івано-Франківську та Lexus NX 200 2018 року випуску і вартістю 750 тис. грн.

Чоловік голови Івано-Франківської ОВА Ігор Онищук задекларував 236 тис. грн за викладання у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника та Університеті короля Данила. Ще 109 тис. грн він отримав за роботу в парафії «Святого апостола Юди-Тадея» УГКЦ Івано-Франківська та 46 тис. грн – у благодійному фонді ім. Митрополита Андрея Шептицького. На банківському рахунку в Ігоря Онищука – 10 тис. доларів, а у власності – квартира в Івано-Франківську вартістю 800 тис. грн, гараж за 109 тис. грн, 4 земельні ділянки та Toyota RAV4 2019 року випуску і вартістю понад 714 тис. грн.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив Світлану Онищук головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації у липні 2021 року. До того вона 2 роки працювала заступницею голови ОДА.