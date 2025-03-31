Затриманій загрожує до 5 років позбавлення волі

На Одещині співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України викрили співробітницю правоохоронного органу, яка організувала схему незаконного вивезення військовозобов’язаних за кордон. Про це у понеділок, 31 березня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Встановлено, що правоохоронниця пообіцяла військовозобов’язаному списати його з обліку за допомогою знайомих медиків та співробітників районного ТЦК та СП. Надалі це дозволяло чоловіку виїхати за межі України. За таку послугу жінка вимагала з ухилянта 25 тис. доларів.

«Також за ці гроші правоохоронниця гарантувала додаткову послугу аби забезпечити безперешкодний перетин кордону за підробленими документами. Клієнта супроводжували на автомобілі до пункту пропуску та перевозили до Молдови», – йдеться у повідомленні.

Співробітники ДБР та СБУ викрили жінку під час спроби переправити чергового ухилянта за кордон. Скільки загалом військовозобов’язаних скористалось її послугами у ДБР не уточнили.

Затриманій оголосили підозру в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення за надання неправомірної вигоди для себе та третьої особи (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Незабаром правоохоронницю відсторонять від посади та оберуть для неї запобіжний захід. Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 березня ДБР повідомило правоохоронцю з Одещини про підозру у хабарництві. За даними слідчих, він за 15 тис. доларів допомагав військовозобов’язаним знятись з військового обліку.