Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі

На Одещині співробітники Державного бюро розслідувань затримали за хабарництво правоохоронця. Він допомагав військовозобов’язаним знятись з військового обліку. Про це у вівторок, 18 березня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, затриманий за допомогою службового становища підшукував військовозобов’язаних, які перебували у розшуку та переховувалися від ТЦК та СП. Правоохоронець пропонував їм через знайомих працівників МСЕКу встановити групу інвалідності, що сприяло б виключенню з військового обліку. За послугу правоохоронець вимагав 15 тис. доларів.

ДБР затримало правоохоронця у четвер, 13 березня, під час одержання 15 тис. доларів хабаря від військовозобов’язаного, який перебував у розшуку ТЦК. Затриманому оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до восьми років.

Наразі суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн. Його також відсторонили від посади.

Нагадаємо, 6 березня ДБР повідомило про затримання посадовця однієї з військових частин Територіальної оборони на Одещині. Військовий вимагав 12 тис. доларів за демобілізацію бійця.