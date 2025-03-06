Військовому загрожує до 8 років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали посадовця однієї з військових частин Територіальної оборони на Одещині. Він за хабар намагався демобілізувати військового. Про це у четвер, 6 березня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, посадовець ТрО у лютому цього року запропонував бійцю допомогти завершити службу. Він обіцяв вплинути на працівників військово-лікарської комісії, щоб той мав можливість демобілізуватися за станом здоров’я. За послугу посадовець вимагав 12 тис. доларів.

У середу, 5 березня, співробітники ДБР затримали військовослужбовця під час отримання частини хабаря – 6 тис. доларів. Наразі правоохоронці встановлюють військових, які встигли скористатися послугою.

Посадовцю ТрО оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди за обіцянку вплинути на прийняття рішення, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 3692 КК України). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Незабаром суд обере для військового запобіжний захід, також його планують відсторонити від посади.

Нагадаємо, 3 березня Нацполіція повідомила про затримання на Одещині двох військових, які за хабарі обіцяли допомогти перевестися у тилові підрозділи.