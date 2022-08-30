Обмеження туристичних віз для росіян може увійти до нового пакету санкцій проти РФ

Напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі, де має обговорюватися обмеження туристичних віз для громадян держави-терориста Росії, Німеччина та Франція заявили, що не підтримують візової заборони. Про це повідомляє Politico з посиланням на текст спільної заяви двох країн, пише «Укрінформ».

«Обмежуючи контакти з представниками режиму та владою РФ, нам потрібно стратегічно боротися за «серця та уми» російського населення – принаймні тих сегментів, які ще не повністю відчужені від Заходу», – йдеться у їхній заяві.

Франція та Німеччина також аргументували свою позицію щодо заборони видачі віз громадянам Росії тим, що вони «бажають зберегти законодавчу базу, яка дозволяє, зокрема, студентам, митцям, науковцям, професіоналам, незалежно від того, чи ризикують вони бути переслідуваними за політичними мотивами, подорожувати до ЄС».

Автори заяви зазначили, що вони застерігають прихильників заборони видачі віз росіянам «від далекосяжних обмежень візової політики, щоб запобігти живленню російського наративу та викликати ненавмисне згуртування навколо прапора та/або відчуження майбутніх поколінь».

Натомість чимало країн ЄС, навпаки, підтримують ідею заборони. Так, данський міністр закордонних справ Йеппе Кофод минулого тижня заявив, що для нього є дуже провокаційним бачити російських чоловіків на європейських пляжах, у той час, як українські чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть залишити свою країну, бо змушені боротися за її свободу. Його фінський колега Пекка Хаавісто вважає, що лідери ЄС в будь-якому випадку повернуться до обговорення візової заборони для росіян в найближчі місяці.

Зазначимо, що 30-31 серпня в Празі відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, на якій розглядатиметься питання обмеження туристичних віз для громадян російської федерації, а також восьмий санкційний пакет ЄС проти Росії.

Раніше західні медіа писали, що в ЄС як варіант можуть розглянути не повну заборону на туристичні візи, але скасування угоди про спрощений візовий режим між ЄС і Росією, що діє з 2007 року. Це приведе до дорожчання візи з 35 до 80 євро та збільшення термінів її виготовлення.

Україна наполягає на повній забороні видачі віз росіянам. Президент Володимир Зеленський наголошував, що громадяни Росії несуть відповідальність за дії влади, яка розвʼязала війну за знищення українців. Ідею візового бану вже підтримали Естонія, Чехія, Литва, Латвія, Польща збирається впровадити також.

Деякі інші країни ЄС, наприклад, Португалія, Угорщина, висловилися проти такого заходу. Ідею заборонити видачу віз росіянам не підтримав і верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.