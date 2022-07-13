Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР у відповідь на визнання нею «незалежності» так званих «ДНР» та «ЛНР». Про це йдеться у заяві, яку оприлюднив речник МЗС України Олегом Ніколенком у Facebook.

«Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує рішення Корейської Народної Демократичної Республіки визнати так звану «незалежність» тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях України», – сказано у заяві.

Зазначається, що Україна розглядає це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

«Визнання північнокорейським режимом «суб’єктності» російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України», – зазначено у заяві.

Відтак «у відповідь на недружній акт» Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Корейською Народною Демократичною Республікою.

Також в МЗС зазначили, що політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що звернення Росії до КНДР про підтримку в легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна. На його думку, в Росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР.

«Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність», – зазначив Кулеба.

Сьогодні російські інформагентства заявили, що Північна Корея офіційно визнала «незалежність» «ЛНР» та «ДНР».

Нагадаємо, що 30 червня Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією у відповідь на визнання Сирією «незалежності» так званих «ЛНР» та «ДНР».