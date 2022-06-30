Володимир Зеленський заявив, що жодних відносин між Україною і Сирією більше не буде

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після визнання Сирією незалежності так званих «ДНР» і «ЛНР» жодних відносин України з цією країною не буде. Про це він сказав у відеозверненні пізно ввечері в середу, 29 червня.

«Росія все ж таки вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більшим», – сказав президент.

Про визнання незалежності псевдореспублік Донбасу офіційний Дамаск заявив 29 червня. Сирія стала другою країною в світі після Росії, яка визнала незалежність цих територій. Також подібні рішення ухвалили утворені Росією невизнані світом «республіки» Абхазія і Південна Осетія, які насправді є окупованими територіями Грузії.

Водночас нагадаємо, що російські найманці й війська допомагають сирійському диктатору Башару Асаду боротися проти повстанців. Війна в цій країні триває з 2011 року.