Близько 2000 українських військових отримали нагороди за участь в Курській операції

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський уточнив втрати російських військових за майже три місяці Курської операції. Про це генерал повідомив на своїй сторінці в Facebook 6 листопада.

За його даними, від 8 серпня до 5 листопада 2024 року російські війська на цій ділянці фронту втратили в особовому складі 20842 військових, з них:

вбиті – 7905;

поранені – 12220;

полонені – 717.

Також, за даними Сирського, українські захисники знищили 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога, серед якої:

54 танки;

276 бойових броньованих машин;

107 гармат та мінометів;

п’ять реактивних систем залпового вогню (РСЗВ);

659 одиниць автомобільної техніки.

«За проявлені героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено близько 2000 українських військовослужбовців», – додав Сирський.

Головнокомандувач зазначив, що російська армія зосередила на Курському напрямку близько 45 тис. військових. Росія намагається збільшити їхню кількість, аби українські війська вийшли із цієї території. Власних військ Росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї, зазначив генерал.

До слова, 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що українські війська вперше вступили в бій з північнокорейськими військами у Курській області. Він зазначив, що це були «маломасштабні зіткнення». Утім очікується, що на Курському фронті протяжністю близько 1500 км розгорнуть п'ять батальйонів по 3000 військовослужбовців кожен.