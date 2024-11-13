Правопорушення скоїв 32-річний тернополянин напідпитку

В Тернополі правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв під час їзди з вікна таксі, а потім влаштував сварку з перехожим і погрожував йому зброєю. Стрілянина трапилася увечері 12 листопада на мікрорайоні «Аляска». Під час затримання чоловіка поліцейські вилучили в нього пістолет на гумові набої. Свої дії зловмисник не зміг пояснити.

Про стрілянину на вул. Морозенка неподалік об’їзної дороги Тернополя повідомив Telegram-канал «Труха Тернопіль». З таксі з вікна пасажирського місць невідомий чоловік кілька разів вистрілив з пістолета у повітря. Потім автомобіль зупинився і стрілець зі зброєю підійшов до авто, яке їхало позаду і почав погрожувати незнайомому йому водієві.

Факт стрілянини ZAXID.NET підтвердили і в поліції Тернополя. До правоохоронці повідомлення про інцидент надійшло близько 20:00.

«На спецлінію 102 зателефонував 19-річний тернополянин і розповів, що невідомий чоловік вчинив з ним сварку та погрожує зброєю. На місце події виїхали слідчо-оперативна група та профільні поліцейські служби Тернопільського райуправління поліції. Потерпілий надав детальний опис зловмисника і вже за кілька хвилин правоохоронці знайшли його в одному із дворів», – зазначили в поліції Тернопільщини у середу, 13 листопада.

У чоловіка вилучили пістолет на гумові кулі

Правопорушником виявився 32-річний житель Тернополя, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у нього стартовий пістолет. Зброю правоохоронці вилучили.

Під час розслідування з’ясувалося, що зловмисник повертався на таксі додому з одного з приміських сіл. Під час поїздки він відкрив вікно автомобіля та витягнув пістолет, з якого здійснив один постріл у повітря.

«Свідком події став 19-річний тернополянин, який їхав на власному авто позаду таксі. Він почав переслідувати озброєного чоловіка та наздогнав його у дворі багатоповерхівки на вулиці Морозенка. У цей момент зловмисник, демонструючи зброю, почав погрожувати потерпілому, але після словесної суперечки втік у невідомому напрямку», – повідомили в поліції.

За фактом стрілянини поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 КК України (Погроза вбивством). Санкція статті передбачає до двох років обмеженням волі. Наразі вирішується питання про оголошення чоловіку підозри та обрання запобіжного заходу.