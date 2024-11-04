Поліцейські встановлюють винуватця інциденту

На Буковині поліцейські розслідують вибух гранати на приватному подвір’ї в селі Ванчиківці Чернівецького району. Через цей інцидент важко травмувалося двоє чоловіків. Зараз вони з травмами різного ступеня важкості перебувають в Чернівецькій обласній лікарні швидкої допомоги.

Граната на приватному подвір’ї вибухнула увечері 3 листопада в селі Ванчиківці Чернівецького району. В поліцію про вибух повідомили місцеві жителі, які чули сильний шум. «Отримавши повідомлення про надзвичайну подію одразу ж для встановлення обставин та учасників інциденту на місце виїхали працівники поліції. Також до розслідування залучили вибухотехніків, криміналістів та кінологів», – повідомили в поліції Буковини.

Правоохоронці встановили, що двоє чоловіків перебували на подвір’ї господарства одного з них. Між ними виникла сварка і під час цього конфлікту один із буковинців підірвав, ймовірно, гранату. У результаті вибуху 37-річний та 29-річний чоловіки отримали тілесні ушкодження. В сільській раді Ванчиківців підтвердили ZAXID.NET інформацію і зазначили, що обидвоє постраждалих – місцеві жителі. Що стало причиною сварки, наразі не відомо.

В поліції також зазначили, що постраждалих медики швидкої допомоги забрали в Чернівецьку обласні лікарню швидкої допомоги. В них діагностували множинні осколкові поранення. Однак в медзакладі ZAXID.NET відмовилися надавати додаткові коментарі щодо стану потерпілих.

Під час огляду місця події поліцейські знайшли залишки вибухового пристрою. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю). Винуватцю загрожує до 7 років ув’язнення. Нараз триває слідство, і поліцейські встановлюють, хто саме з чоловіків застосував гранату.